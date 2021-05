Grande emozione per la prima visita guidata nel teatro Petruzzelli dopo il lungo stop Covid. A Bari è stato il sovrintendente Massimo Biscardi che ha voluto dare personalmente il benvenuto ai visitatori, fra loro anche tanti bambini. “Siete voi il futuro del Teatro!”, è stato il saluto molto speciale che il maestro Biscardi ha rivolto ai ragazzi.

Le visite guidate al teatro, su prenotazione, sono in programma anche sabato 22 maggio alle 13.30, domenica 23 maggio alle 13, sabato 29 maggio alle 13, domenica 30 maggio alle 13. L’ingresso alla visita avrà un costo di 5 euro per gli adulti, 1euro per studenti, bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile. Sarà possibile prenotare via e-mail all’indirizzo visiteguidat@fondazionepetruzzelli.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico dei partecipanti, e segnalando l’eventuale presenza di disabili in carrozzina. Compatibilmente alla disponibilità dei posti, la Fondazione invierà una conferma dell’avvenuta prenotazione.

foto facebook

