Un incendio è divampato in alcuni locali tecnici seminterrati sotto il pronto soccorso del Policlinico di Bari. Sul posto vigili del fuoco che stanno domando le fiamme. Non si conoscono le cause del rogo. Il pronto soccorso è stato subito evacuato. I pazienti sistemati in alcuni container all’esterno o portati in altri reparti. In tutta l’area si sente un fortissimo odore di plastica bruciata. (Foto facebook Mario Velluso)

