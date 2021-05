Il leader della Lega, Matteo Salvini, è in Puglia nella tenuta dell’europarlamentare Massimo Casanova a Lesina. Salvini ha pubblicato un video su Facebook mentre, in spiaggia, saluta le mucche da pascolo. “Mucche da spiaggia, la meraviglia. Mare, natura, libertà”, scrive sui social. Nel video ironizza sulla possibilità di stare in spiaggia, “è permesso” dice, mandando baci volanti prima alle mucche e poi a chi guarda il video. E scrive sulla sabbia “vi voglio bene”. Salvini sta trascorrendo qualche giorno di relax in Puglia dopo il proscioglimento a Catania, dove è stato accompagnato proprio da Casanova. A quanto si apprende, Salvini con grande probabilità si fermerà nel Foggiano anche domani. Con lui la compagna e la famiglia di Massimo Casanova.

