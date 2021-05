“La situazione igienico sanitaria nella città vecchia è divenuta insostenibile”. A dirlo è Michele Fanelli, presidente dello storico circolo Acli Dalfino proprio nel giorno in cui è arrivata al porto la Costa Luminosa, dopo il lungo stop Covid. “La quantità di ratti in giro per le strade di Bari Vecchia sta aumentando a dismisura. Proprio oggi, in occasione della prima venuta dei turisti croceristi. In piazza dell’Odegitria, un ratto di notevoli dimensioni ha creato scompiglio e paura”.

“Alla luce di questa incresciosa situazione, si chiede alle autorità competenti una derattizzazione e disinfestazione urgente. Ne va della sicurezza igienica della popolazione e del decoro e della nomea della città”, conclude Fanelli.

