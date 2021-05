È stato domato l’incendio divampato, nella notte, all’interno del sottoscala dell’edificio che ospita il pronto soccorso nel Policlinico di Bari. A renderlo noto è lo stesso ospedale barese che precisa che i 16 pazienti presenti in quel momento nella struttura sono stati trasferiti nel modulo esterno per le emergenze e messi in sicurezza.

Fortunatamente i danni sono stati limitati agli ambienti e alle attrezzature, mentre sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo. Il Policlinico precisa che, al momento, l’area del Pronto soccorso è ancora inagibile per via del forte odore di fumo. Gli ambienti sono stati già tutti puliti e ora sono aperti per consentire l’areazione, in attesa che ne venga ripristinata, in giornata, la totale operatività. Intanto, i Vigili del Fuoco intervenuti per domare le fiamme assicurano la perfetta riuscita dell’intervento e il ripristino delle funzionalità dei locali.

Aggiornamento ore 10:20

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia scientifica di Bari per effettuare un sopralluogo che sta interessando, in particolare, l’area del deposito di biancheria che, secondo una prima ricostruzione, è quella dalla quale è divampato l’incendio.

(Foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.