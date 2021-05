Auto ancora vittime di ladri e vandali nella notte, nonostante il coprifuoco. E’ accaduto in via De Romita, luogo in cui, in particolare, stando a quanto raccontato dai cittadini, non sarebbe la prima volta che, nelle ore notturne, le auto siano vittime di vandali e ladri intenti a rubare pezzi di ricambio. La denucia, pubblicata in un post su Facebook da parte di un cittadino, parla infatti del secondo caso in zona, ma è l’unico.

A prova di ciò i diversi commenti a monte del post che raccontano di un “fenomeno costante” che prosegue imperterrito nonostante dalle 22 alle 5 del mattino ci sia, di fatto il coprifuoco. Sempre in zona Madonnella, nei pressi della chiesa di San Giuseppe, la settimana scorsa due auto sono state ritrovate prive di ruote. “Questa zona è diventata peggio del Libertà” – commenta una donna – “Anzichè pattugliare la zona per la movida, lo facessero per le cose serie” – ha concluso lamentando una carenza di sorveglianza che vede, troppo spesso, i cittadini risvegliarsi con l’amaro in bocca a causa dei danni subiti, che in alcuni casi superano anche i 100 euro.

