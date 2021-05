Visita della commissione Trasparenza del Comune di Bari, presieduta dal consigliere Filippo Melchiorre, il prossimo mercoledì mattina, all’interno dell’immobile di via Abate Gimma che, fino ad alcuni anni fa, ospitava l’Istituto Nautico della città.

L’Adisu Puglia ha già pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e restauro conservativo del palazzo, da destinare a residenza per studenti universitari. Si tratta di un antico e prezioso edificio anche dal punto di vista architettonico, tanto da essere sottoposto a vincolo e tutela della Soprintendenza alle Belle Arti. Un progetto ambizioso del valore di più di 5milioni di euro, che porterà l’Adisu Puglia in pochi anni ad offrire 82 posti letto previsti tra camere single e doppie e 4 posti riservati a portatori di handicap in un immobile storico completamente ristrutturato e adeguato ad ogni norma.

“L’ospitalità studentesca offerta dall’Adisu Puglia si arricchirà presto di una nuova casa dello studente – dichiara il Direttore generale Gavino Nuzzo – Sarà collocata in pieno centro, nel cuore del quartiere Libertà contribuendo alla vita quotidiana della città. La nuova casa dello studente sarà dotata di sale riunioni, sale studio, biblioteca, auditorium, servizi agli studenti, bar e ogni altra dotazione che consenta connessioni alla rete ed utilizzo di tutte le moderne tecnologia”. L’intervento sarà realizzato con i fondi della legge 338/2000 sull’edilizia universitaria e con un cofinanziamento della Regione Puglia.

