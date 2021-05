È stato notato da un finanziere fuori servizio mentre, a bordo della sua auto ferma in strada e con la portiera aperta, sembrava essere stato colto da malore. Così, un 30enne di Corato, già noto alle Forze dell’ordine, è stato raggiunto dai poliziotti della locale stazione, allertati dal collega. Alla vista delle divise, però, il giovane ha tentato vanamente di nascondere sotto il sedile un involucro in cellophane di colore bianco che teneva tra le gambe.

Alla richiesta dei poliziotti di consegnare il sacchetto, il giovane ha opposto fattiva resistenza, cercando di avviare il motore dell’autovettura per darsi alla fuga, impedita però dal tempestivo intervento degli agenti, che hanno sfilato le chiavi dal quadro di accensione e hanno bloccato il giovane. Perquisito il veicolo, l’uomo è stato trovato in possesso di 44 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, una somma di più di 2mila euro in banconote di vario taglio e 2 telefoni cellulari, tutto sottoposto a sequestro.

Dalla successiva perquisizione estesa nell’abitazione del 30enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato una busta in plastica contenente sostanza da taglio e vario materiale utile per il confezionamento. Il giovane è stato pertanto arrestato e collocato ai domiciliari su disposizione della competente Autorità giudiziaria.

