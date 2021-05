Si avvicina l’estate, ma il maltempo non abbadona la Puglia. A partire da mezzanotte di oggi, per le successive 24 ore, previsti infatti venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Protezione Civile che ha diramato l’allarme per allerta gialla.

In generale, nonostante le massime siano in aumento (vanno infatti dai 27 ai 25 gradi al massimo), le minime sono in diminuzione. Nelle ore serali infatti il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che andranno dai 10 ai 14 gradi al massimo.

