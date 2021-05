“I numeri, al momento, sono confortanti: c’è voglia di vacanza”. A parlare è Piero Innocenti, presidente della Fiavet Puglia, la federazione che unisce le associazioni e le imprese che si occupano di viaggi e turismo. Dopo più di un anno di difficoltà enormi per il settore, Innocenti dipinge un quadro che ha il sapore di una ventata di ossigeno e di ottimismo per le agenzie di viaggi, a pochi giorni dall’avvio della nuova stagione turistica.

“Gli agenti di viaggio – spiega – hanno subìto importanti perdite in questo anno segnato dalla pandemia e dalla chiusura forzata del comparto turistico. Va considerato però che, almeno in Puglia, le misure varate dalla Regione lo scorso anno dall’Assessore Capone e già nei primi mesi di quest’anno dal neo-assessore al Turismo Massimo Bray, hanno permesso a molte agenzie di sopravvivere, seppur in una condizione di grande difficoltà. Penso al Bando “Custodiamo il Turismo 2.0”, valido dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021 e che sostiene le nostre imprese con una sovvenzione diretta a fondo perduto. Insomma, anche grazie a queste opportunità – rileva ancora Innocenti – stiamo ripartendo alla grande per ricostruire la fiducia dei viaggiatori e recuperare la tendenza del turismo pre-pandemico. Il nostro compito, del resto, è consentire ai viaggiatori di condividere esperienze indimenticabili e costruire ricordi che durano una vita intera”.

E, in effetti, secondo la federazione pugliese delle agenzie di viaggio, i numeri, al momento, sono confortanti. “C’è voglia di vacanza: per molte strutture c’è l’”assalto” alle prenotazioni – racconta ancora il presidente Innocenti – E c’è sempre una maggior richiesta di professionalità, con una nutrita fetta di turisti che, dopo varie esperienze “complicate” per le loro prenotazioni dirette sul web, ritornano ad affidarsi a un agente di viaggi per programmare il proprio soggiorno. Un quadro, quello dipinto dal presidente di Fiavet Puglia, secondo cui chi è interessato a prenotare una vacanza, oggi, non ha voglia di compromessi sul suo prossimo viaggio: “C’è maggiore voglia di sicurezza e occorre dare priorità ai servizi offerti dalle strutture, come ad esempio quelli relativi agli elevati standard di igiene – spiega Innocenti – Proprio per questo l’agente di viaggio è l’interlocutore migliore e più affidabile per dare risposte alle domande del turista che desidera programmare con tranquillità le proprie vacanze dopo questo periodo così tragico”, conclude.

