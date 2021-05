“Ai pugliesi dico di fare le vacanze in Puglia, così aiutiamo anche i nostri operatori ed evitiamo quanto accaduto la passata stagione” quando “moltissimi pugliesi che sono andati in Spagna, in Grecia sono tornati contagiati con le varie varianti”. E’ il consiglio del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto a Rainews24. “Se fanno le vacanze in Puglia siamo tutti più tranquilli”, ha aggiunto.

“Non è un problema vaccinare i turisti in estate, lo abbiamo già fatto ora vaccinando residenti di altre regioni che si trovavano in Puglia per lavoro, ad esempio. Non c’è nessun problema, a patto che ci siano i vaccini. Non credo sia un problema tecnico, se qualcuno chiede la seconda dose e presenta la certificazione si può fare. Se può aiutare il turismo, ben venga”, ha aggiunto Emiliano. Con il 96% delle dosi di vaccino somministrate la Puglia è prima in Italia per vaccinazioni fatte.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.