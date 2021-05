Lutto nella famiglia dei Padri Domenicani di Parabita. E’ venuto a mancare Pino Schiralli, in passato membro della Comunità Domenicana della Basilica di San Nicola. A darne il triste annuncio sono proprio i Padri Domenicani, tramite un post su Facebook nel quale sottolineano l’angoscia e il dolore per la prematura scomparsa di padre Pino, 61enne, che non ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19.

Tanti i messaggi di cordoglio in memoria dell’uomo. “Era ospitale e caloroso, mi è stato permesso di incontrarlo alcune volte nella Basilica” – scrive un cittadino. “Era un cristiano vero, il primo da cui ho ricevuto sostegno cristiano e amore, una persona esemplare con le sue virtù e dignità. Lo ricorderò sempre” – scrive un altro.

(Foto: Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.