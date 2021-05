Gli spareggi promozione della Serie C a sorpresa vedranno la presenza dei tifosi sulle gradinate. Tra le squadre in lotta per la promozione c’è anche il Bari di mister Auteri, che dopo il rinvio di una settimana domani affronterà la gara casalinga contro il Foggia (sempre a porte chiuse e in diretta televisiva su Rai Sport alle 17.45). Ai galletti nel derby basterà anche un pareggio per andare avanti nei playoff.

Il decreto del governo Draghi dispone la tanto attesa riapertura degli stadi dal 1 giugno. Si potrà assistere agli eventi sportivi con capienza degli impianti non superiore al 25% e non più di 1.000 spettatori. L’astronave di Renzo Piano può ospitare più di 50mila spettatori, davvero pochi per colorarla di bianco e rosso ma sarebbe sicuramente uno sprone per i protagonisti del campo. In basso il calendario degli spareggi.

CALENDARIO AGGIORNATO PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO8 / DOMENICA 9 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara unica MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 23 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 26 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 30 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 02 GIUGNO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 06 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 09 GIUGNO 2021

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.