“È grandissima e davvero bella. E non oso immaginare che meraviglia sarà quando, superata la pandemia, migliaia di skaters verranno qui a divertirsi ed esercitarsi con i loro trick”, prosegue Petruzzelli, manifestando la sua soddisfazione per una città che si apre alle più svariate discipline sportive, con spazi dove è possibile praticarle in totale sicurezza.

“Quante volte in giro per l’Europa abbiamo guardato con ammirazione e un pò di invidia tutti i parchi urbani attrezzati con piccoli attrezzi per fare sport, playground e piste da skate – ricorda l’assessore – Direi che ormai la nostra città non ha davvero più nulla da invidiare, anzi, giorno dopo giorno assomiglia sempre più ad una palestra a cielo aperto. Per l’apertura organizzeremo uno skate contest nel pieno rispetto delle norme anticovid e l’ho già promesso, mi lancerò con lo skate anche io”, ha concluso.