Tre aperture straordinarie dei mercati settimanali rionali a Bari per contribuire alla ripartenza dei commercianti dopo il lungo stop Covid in zona rossa. Il programma: domenica 23 in via Salvemini, domenica 30 maggio in via Vaccarella a Carbonara e mercoledì 2 giugno sul lungomare di Santo Spirito. L’iniziativa è delle sigle Associazione Libera Impresa, Ugl terziario, Fivag Cisl e Goia.

