Una storica semifinale scudetto conquistata con pieno merito in una stagione sportiva da ricordare e in un quarto di finale playoff dominato per 3-0. La Happy Casa Brindisi scrive una pagine indelebile della propria storia, la più entusiasmante e preziosa.

Questa volta Brindisi lo fa in trasferta all’Allianz Dome, contro una tenace e combattiva squadra di casa mai doma per tutti i quaranta minuti sconfitta per 77-79. Una prestazione di carattere e tonicità per i ragazzi di coach Vitucci, abili a rintuzzare tutti i tentativi di rimonta dei biancorossi desiderosi di allungare la serie. Willis glaciale con 15 punti, 8 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e una stoppata per una valutazione totale pari a 30. Decisivo Perkins top scorer dei suoi a quota 19 punti, non bastano i 22 di Henry.

La Happy Casa attende in semifinale la vincente della serie tra Virtus Bologna e De’ Longhi Treviso. Le prime due partite verranno disputate con il vantaggio del fattore campo domenica 23 e martedì 25 maggio al PalaPentassuglia in orario ancora da stabilire.

IL TABELLINO

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – HAPPY CASA BRINDISI: 77-79 (20-25, 41-47, 59-63, 77-79)

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Coronica, Upson 6 (3/4, 7 r.), Fernandez 4 (0/1, 1/4, 2 r.), Arnaldo ne, Laquintana 6 (3/5, 1 r.), Delia 8 (3/7, 7 r.), Henry 22 (7/9, 1/4, 7 r.), Cavaliero 11 (1/1, 3/7), Da Ros 2 (1/2, 4 r.), Grazulis 9 (3/5, 1/3, 3 r.), Doyle 7 (2/6, 1/5, 1 r.), Alviti 2 (0/3 da 3, 6 r.). All.: Dalmasson.

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 10 (2/4, 1/7, 4 r.), Bell 3 (0/1, 1/3, 4 r.), Zanelli 6 (2/2 da 3, 1 r.), Harrison 5 (0/3, 0/3, 2 r.) Gaspardo 5 (1/3, 1/2, 4 r.), Visconti ne, Thompson 13 (3/7, 1/4, 4 r.), Guido ne, Udom 3 (0/2, 0/1, 3 r.), Perkins 19 (8/15, 6 r.), Willis 15 (1/2, 3/5, 8 r.), Cattapan ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Carmelo PATERNICO’ – Alessandro VICINO – Alessandro NICOLINI.

NOTE – Tiri liberi: Trieste 19/22, Brindisi 22/28. Perc. tiro: Trieste 30/66 (7/26 da tre, ro 9, rd 34), Brindisi 24/64 (9/27 da tre, ro 11, rd 29).

Foto di repertorio dalla pagina facebook della Happy Casa

