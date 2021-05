Secondo l’ultimo rapporto stilato dal governo nazionale, aggiornato alle 17 di questo pomeriggio, sono 1.915.836 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi che, invece, sono state consegnate sono 1.985.625: un dato che fissa al 96,5% la percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate sul territorio regionale.

In particolare, nel territorio di competenza della Asl di Bari, nella giornata di lunedì 17 maggio sono state sfiorate le 10mila vaccinazioni. Nei centri vaccinali gestiti dalla Asl di Bari sono state complessivamente somministrate 4.992 prime dosi e 4.906 seconde, di cui 2.838 in favore di soggetti vulnerabili per patologia.

Continua con regolarità anche l’attività dei medici di medicina generale nell’ambito della campagna vaccinale: sono infatti 3.040 le dosi somministrate dai camici bianchi sul territorio barese (867 prime dosi, 2.173 seconde). Queste ultime sono state inoculati a pazienti fragili, vulnerabili, caregiver e familiari conviventi.

