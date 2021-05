Sono 280 gli interventi previsti dal Piano triennale delle opere pubbliche 2021-23 presentato oggi dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso. Un documento che suddivide i lavori nelle tre annualità, di cui 170 (pari al 60%) previsti per il primo anno e i restanti 110 (40%) spalmati sul secondo e terzo anno. Si tratta di interventi che complessivamente prevedono un investimento di circa 858 milioni di euro (quasi il doppio rispetto ai 476 milioni di euro dello scorso piano triennale), di cui 220 milioni circa previsti per gli interventi da realizzare nel 2021 (25%), 588 milioni nel 2022 (68%) e 70 milioni nel 2023 (7%).

La maggior parte degli interventi, quindi, si concentra prevalentemente nelle prime due annualità, in considerazione delle reali capacità di spesa correlate ai molteplici finanziamenti conseguiti e del fatto che gli interventi inseriti nel 2021 sono tra quelli con un livello di progettazione più avanzato, una copertura finanziaria certa o inserita in piani regionali/nazionali/comunitari e che godono di una concreta disponibilità economica durante l’anno, con la conseguente possibilità di indizione di gara entro la fine del corrente anno. Inoltre, il 25% della spesa complessiva del piano, destinata ai 170 interventi previsti per il 2021, dimostra come il programma finanzi non solo grandi opere ma anche numerosi interventi di piccola e media dimensione economica, con i quali si conta di risolvere molteplici problemi localizzati e distribuiti nei diversi quartieri in risposta a specifiche richieste pervenute da diversi territori della città.

“Il Piano triennale si conferma essere uno strumento di programmazione reale delle opere pubbliche da realizzare per la città, un documento fondamentale che contempla l’inserimento di nuovi interventi pubblici e la contestuale cancellazione di molte opere che sono diventate cantieri in atto, opere eseguite o lavori contrattualizzati di prossimo avvio – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – Un programma work in progress, che si aggiorna di anno in anno, con l’esecuzione di tante opere pubbliche, in alcuni casi attese da decenni. In questa nuova versione del piano scompaiono 36 interventi, appaltati o confluiti in altri cantieri”.

Gran parte degli interventi, secondo quanto raccontato dallo stesso assessore Galasso, è frutto dell’ascolto di vari settori dell’amministrazione e della cittadinanza, per cui il piano nasce da una condivisione molto ampia. Grande rilevanza, inoltre, presentano gli interventi nelle periferie, interessate non solo da un importante finanziamento ottenuto con altri Comuni della Città metropolitana nell’ambito del Piano Nazionale Periferie ma anche dall’assegnazione di ulteriori risorse e dalla presentazione di candidature ad altre misure di finanziamento. Altri aspetti fondamentali riguardano interventi sull’edilizia scolastica, sulla viabilità e sulle relative reti tecnologiche, senza trascurare le manutenzioni.

“Infine, massima priorità è stata dedicata alla qualità dello spazio pubblico e alla fruibilità dello stesso, attraverso l’individuazione di molteplici opere puntuali, di medie e piccole dimensioni, capaci di risolvere le criticità più disparate riscontrate sull’intero territorio, molte delle quali risalenti a decine d’anni fa”, ha concluso Galasso. Il documento è attualmente in fase di discussione e approvazione da parte del Consiglio comunale.

Di seguito le principali opere inserite negli anni 2021 e 2022, che costituiscono il complesso di cantieri che interesseranno la città nei prossimi dodici mesi, suddivisi per tipologie di intervento:

PARCHI E GIARDINI

Nodo verde Bari Centrale per € 100.000.000

per € 100.000.000 parco del Castello per € 53.000.000

per € 53.000.000 Forestazione Urbana a Loseto per € 500.000;

a Loseto per € 500.000; Parco per tutti a Torre a Mare per € 1.700.000

a Torre a Mare per € 1.700.000 “10 li scegli tu” per € 5.000.000

per € 5.000.000 giardino via delle Murge per € 110.000

per € 110.000 largo Giordano Bruno per € 440.000

per € 440.000 giardino “Aia di Cristo” a Ceglie per € 500.000

a Ceglie per € 500.000 giardino Don Vito Marott a a Loseto per € 100.000

a a Loseto per € 100.000 giardino via Ricchioni al San Paolo per € 150.000 (ultimo lotto);

al San Paolo per € 150.000 (ultimo lotto); skate park viale Madre Teresa Calcutta per € 195.000;

per € 195.000; AQ Incremento, riqualificazione e manutenzione del verde cittadino per € 2.540.000

SCUOLE

materna Villaggio del Lavoratore per € 2.000.000

per € 2.000.000 nuovo nido Le Fiabe in zona 167 a Palese per € 2.500.000

in zona 167 a Palese per € 2.500.000 riqualificazione scuola Ghandi per € 450.000

per € 450.000 riqualificazione scuola Falcone Borsellino per € 650.000

per € 650.000 materna ed elementare Anna Frank per € 6.700.000

per € 6.700.000 ristrutturazione Materna Regina Margherita per € 1.500.000

per € 1.500.000 efficientamento energetico e infissi elementare Marco Polo per € 265.000

per € 265.000 10 classi elementare Duse per € 3.000.000

per € 3.000.000 ristrutturazione scuola San Giovanni Bosco per € 700.000

per € 700.000 nuovi uffici scuola San Francesco per € 150.000

per € 150.000 riqualificazione scuola San Nicola per € 400.000

per € 400.000 bagni Amedeo D’Aosta per € 170.000

per € 170.000 riqualificazione nido Diomede Fresa e materna San Nicola per € 400.000

e materna per € 400.000 nuovi infissi alla scuola Dalesio in Carbonara per € 180.000

in Carbonara per € 180.000 nuovi infissi alla scuola San Filippo Neri per € 450.000

per € 450.000 verifiche controsoffitti e vulnerabilità sismica per € 810.000

e vulnerabilità sismica per € 810.000 ristrutturazione scuola Montello – Santomauro per € 950.000

per € 950.000 riqualificazione scuola Lanave con nuovo nido € 1.200.000

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

smart grid illuminazione led, nuovi quadri telecontrollo connettività su tutti i Municipi per € 19.000.000

illuminazione led, nuovi quadri telecontrollo connettività su tutti i Municipi per € 19.000.000 estensione impianti pubblica illuminazione cittadina per € 2.500.000

cittadina per € 2.500.000 candelabri ornamentali lungomare Starita per € 600.000

lungomare Starita per € 600.000 nuova Rete Radio PM per € 1.500.000

per € 1.500.000 new AQ videosorveglianzaper € 1.100.000

IMPIANTI SPORTIVI ED ATTREZZATURE LUDICHE

AQ biennale manutenzioni edili e tecnologici stadio San Nicola per € 4.100.000

per € 4.100.000 AQ manutenzioni edili impianti sportivi per € 450.000

manutenzioni impianti sportivi per € 450.000 AQ manutenzioni impiantistiche impianti sportivi per € 400.000

manutenzioni impiantistiche sportivi per € 400.000 illuminazione Stadio della Vittoria per € 250.000

per € 250.000 riqualificazione manto erboso campo Sante Diomede al San Paolo per € 400.000

al San Paolo per € 400.000 riqualificazione manto erboso del campo da calcio San Pio per € 400.000

per € 400.000 riqualificazione campo Torre a Mare per € 400.000

per € 400.000 stadio del Rugby per € 2.000.000

per € 2.000.000 riqualificazione campo Leo Dell’Acqua per € 1.000.000

per € 1.000.000 AQ Arredi e Giochi per ulteriori € 360.000

per ulteriori € 360.000 manutenzione edili e impiantistiche campo Bellavistaper € 400.000

FOGNA BIANCA

fogna bianca Carbonara-Ceglie per € 2.500.000

per € 2.500.000 fogna bianca in lungomare Vittorio Veneto per € 750.000

per € 750.000 potenziamento rete nel Municipio 3 per € 5.000.000

per € 5.000.000 potenziamento rete nei Municipi 1 e 5 per € 1.250.000

per € 1.250.000 potenziamento rete nei Municipi 2 e 4 per € 1.250.000

per € 1.250.000 AQ manutenzione fogna bianca per € 1.600.000 per anno

manutenzione fogna bianca per € 1.600.000 per anno AQ manutenzione fontane per € 300.000 per anno

manutenzione fontane per € 300.000 per anno completamento fogna bianca via N.Green e Peppino Impastato per € 250.000

per € 250.000 fogna biancacorso Vittorio Veneto per € 750.000

ERP

riqualificazione San Pio – Qualità dell’abitare per € 16.000.000

per € 16.000.000 riqualificazione Santa Rita – Qualità dell’abitare per € 15.000.000

per € 15.000.000 adeguamenti ascensori ed eliminazione barriere di sicurezza edifici San Paolo, Santo Spirito, Santa Rita, San Pio e Ceglie per € 2.836.000

ed di sicurezza edifici San Paolo, Santo Spirito, Santa Rita, San Pio e Ceglie per € 2.836.000 sistemazioni aree esterne edifici Santa Rita per € 1.265.000

edifici Santa Rita per € 1.265.000 sostituzioni caldaie edifici Ceglie del Campo, Santa Rita, San Pio per € 7.524.000

edifici Ceglie del Campo, Santa Rita, San Pio per € 7.524.000 sostituzione infissi edifici Ceglie del Campo e Santa Rita per € 3.634.000

edifici Ceglie del Campo e Santa Rita per € 3.634.000 nuovi alloggiper soggetti con disabilità zona 167 Ceglie per € 4.800.000

EDIFICI PUBBLICI

completamento Villaggio Agebeo per € 1.710.000

per € 1.710.000 nuovo Commissariato di Polizia a Torre a Mare per € 1.200.000

a per € 1.200.000 restauro prospetto Fortino e riqualificazione per € 440.000

e riqualificazione per € 440.000 nuova delegazione anagrafe Municipio 4 presso mercato via Vaccarella per € 800.000

presso mercato via Vaccarella per € 800.000 ex Socrate , centro integrazione socio-culturale ed ospitalità in emergenza per € 3.500.000

, centro integrazione socio-culturale ed ospitalità in emergenza per € 3.500.000 completamento riqualificazione Polipark per € 3.500.000

per € 3.500.000 adeguamenti rifugi temporanei cani zona ASI per € 430.000

zona ASI per € 430.000 completamento riqualificazione ex Caserma Rossani per € 18.000.000

STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E CICLABILI

autobus con trasporto rapido con sistema BRT per € 159.171.000

con sistema BRT per € 159.171.000 nuovo scavalco del canale Valenzano in corrispondenza di via Pezze del Sole per € 2.000.000

in corrispondenza di via Pezze del Sole per € 2.000.000 nuovo scavalco del canale Picone-Deviatore in corrispondenza di via Donadonisi per € 2.100.000 e completamento interventi di mitigazione idraulica per € 1.500.000

in corrispondenza di via Donadonisi per € 2.100.000 e completamento interventi di mitigazione idraulica per € 1.500.000 AQ per MS e riqualificazioni stradali in tutti i Municipi per complessivi circa € 30.000.000

in tutti i Municipi per complessivi circa € 30.000.000 rotatoria Caposcardicchio per € 3.250.000

per € 3.250.000 nuova viabilità zona cimitero e via Battaglia di Montelungo e via Scoppelliti per € 2.500.000

per € 2.500.000 riqualificazioni semafori per € 1.240.000

riqualificazione viabilità Quartierino per € 600.000

per € 600.000 prolungamento strada del Quadrifoglio e collegamento con via Capitaneo a Palese per € 500.000

e collegamento con a Palese per € 500.000 riqualificazione ambientale e pista ciclabile lungomare Ovest (Piano Città) per € 4.500.000

(Piano Città) per € 4.500.000 riqualificazione strada arginale canale Lamasinata tra via Respighi e via Wan Westerhout per € 500.000

tra via Respighi e via Wan Westerhout per € 500.000 rotatoria Bari Domani per € 500.000

per € 500.000 piazza Magrini a Palese per € 150.000

a Palese per € 150.000 lungomare Starita e Giordano per € 2.500.000

per € 2.500.000 viabilità interna a San Girolamo per € 900.000

per € 900.000 parcheggio stazione a Torre a Mare per € 320.000

per € 320.000 biciplan e zone 30 lotto I stralcio 2 per € 2.350.000

e zone 30 lotto I stralcio 2 per € 2.350.000 biciplan e zone 30 lotto II per € 2.800.000

e zone 30 lotto II per € 2.800.000 sistema ITS controllo traffico II stralcio per € 2.000.000

controllo traffico II stralcio per € 2.000.000 ciclabile viale Madre Teresa di Calcutta € 330.000

viale Madre Teresa di € 330.000 sistemi protezioni utenze deboli Ponte Adriatico per € 300.000

COSTA E PORTI

waterfront Bari vecchia per € 16.000.000

per € 16.000.000 lungomare San Cataldo per € 2.855.000

per € 2.855.000 lungomare Porto Santo Spirito per € 2.880.000

per € 2.880.000 dragaggio porti minori per € 1.380.000

porti minori per € 1.380.000 AQ manutenzione spiagge per € 800.000

QUALITÀ DEL TERRITORIO E URBANISTICA

riqualificazione urbana lama Balice , stralci S2 e S3, per € 7.730.000

, stralci S2 e S3, per € 7.730.000 riqualificazione corso Mazzini , via Ettore Fieramosca e largo De Nicola per € 5.000.000 (Piano Periferie)

, via e per € 5.000.000 (Piano Periferie) riqualificazione via Dante per € 1.600.000 (Piano Periferie)

per € 1.600.000 (Piano Periferie) riqualificazione aree pedonali, verdi e stradali al San Paolo per € 7.200.000 (Piano Periferie)

per € 7.200.000 (Piano Periferie) urbanizzazioni primarie a scomputo per complessivi € 7.100.000.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.