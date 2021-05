Incidente mortale nel foggiano, a perdere la vita un motociclista che, all’incrocio tra via Gioberti e via Castelluccio, sulla circonvallazione, scontrandosi con un’Audi è stato sbalzato dalla sella. Inutili i tentativi per rianimarlo, sul posto ci sono ora i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso.

La vittima è un uomo di 45 anni che, secondo quanto si apprende, era alla guida di una Vespa, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con l’auto.

