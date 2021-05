I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno arrestato un 25enne del posto, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Da giorni, in seguito a segnalazioni in merito ad attività di spaccio, i militari monitoravano il centro cittadino di Mola di Bari, dove era stata segnalata una continua attività di spaccio, hanno sorpreso un soggetto, noto alle Forze dell’Ordine per i sui precedenti legati alla droga, che, a bordo della propria autovettura, dopo essere stato raggiunto, a piedi, da un 38enne del luogo, gli ha consegnato una dose di cocaina ed una di hashish.

La cessione non è sfuggita ai Carabinieri che hanno bloccato il 25enne, sul quale, nel corso della successiva perquisizione, rinvenendo inoltre anche la somma di 600 Euro, provento dell’attività di spaccio. Il giovane è finito agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bari.

