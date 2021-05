Un falso sondaggio sul vaccino Pfizer, somministrato ampiamente anche in Italia, potrebbe portare alla sottrazione di denaro e dati personali da parte di truffatori online. Si tratta di una vera e propria frode ai danni degli utenti. A segnalarla, secondo quanto scritto dal Corriere, sono stati i ricercatori di Bitdefender Antispam Lab, i quali hanno rilevato come la truffa abbia già raggiunto via email oltre 200mila persone nel mondo in appena un mese e mezzo.

Ad essere colpiti, in primo luogo, sono stati gli utenti americani, destinatari del 69,98% dei messaggi ingannevoli. Tra le arie maggiormente intasate figurano anche altre nazioni europee, tra le quali Irlanda, Svezia, Danimarca, Regno Unito e Germania. Stando alle ricerche effettuate, l’origine degli attacchi potrebbe provenire dai Paese Bassi e dalla Germania, ancora però non è chiaro quale gruppo di hacker si nasconda dietro la frode. La Pfizer ha precisato che nessun questionario online sarà mai recapitato via mail agli utenti dei quali, inoltre, non dispone neanche le email. La truffa però è stata architettata in maniera tale da attirare gli utenti invitandoli a partecipare al sondaggio invogliati da una fantomatica gift card della casa farmaceutica del valore di 50 dollari, con un ulteriore ricompensa fino a 100 dollari qualora si risulti tra i “fortunati” vincitori.

Cliccando sul pulsante che permette di iniziare il sondaggio prende il via il tranello. Il pulsante “Start survey now” indirizza gli utenti verso un url sospetto che contiene un test captcha non funzionante. Che lo si concluda o meno il sondaggio che compare non appena superato il test captcha non riguarda il Covid. Qui, stando a quanto si apprende, “in cambio della compilazione del sondaggio fasullo” scatterebbe il tentativo di sottrazione di denaro. Alle vittime, in particolare, viene offerta una ricompensa gratuita dietro pagamento di una tariffa nominale per coprire le spese di specizione. Per difendersi è necessario evitare di aprire il link e soprattutto non inserire i dati personali richiesti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.