“Fallimento o trionfo, dipende solo da voi”. Il sindaco Antonio Decaro prima del derby col Foggia ha caricato i calciatori del Bari al fianco del presidente Luigi De Laurentiis, un discorso motivazionale che ha visto poi la vittoria in campo (3-1 allo stadio San Nicola).

“Pensate a quel ragazzo disoccupato che sorriderà in caso di promozione, immaginate come vi accoglieranno in città. Il campo ve lo dovete mangiare. Quest’anno anche quando abbiamo vinto non abbiamo goduto fino in fondo”, commenta Decaro nel video in basso.

