E’ stato fermato e controllato dai poliziotti della Squadra mobile di Bari mentre, nel tardo pomeriggio di ieri, percorreva una via del centro di Bari a bordo della sua utilitaria. Protagonista della vicenda un 23enne di origini coralline, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 60 grammi di cocaina.

Per il giovane sono così scattate le manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e per lui si sono aperte le porte del carcere di Bari.

