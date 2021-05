Al sesto piano del palazzo di Giustizia di piazza De Nicola, a Bari, nella sede dell’ordine degli Avvocati, questa mattina è stata installata una cassetta a disposizione delle donne che vogliano lanciare una richiesta di aiuto o lasciare un messaggio di speranza per le vittime che affrontano momenti di paura e di difficoltà.

La “Cassetta Help”, la sesta installata a Bari dall’associazione ‘Fermiconlemani’, garantisce il totale anonimato per le segnalazioni di violenza di genere, cyberstalking, cyberbullismo, cybershaming e ogni tipo di dinamica violenta connessa a questi reati, spesso non denunciati.

Le persone interessate potranno anche contattare il numero verde 800 822538 di ‘Fermiconlemani’ per essere supportate telefonicamente da professionisti esperti o per prenotare un appuntamento presso il punto di ascolto messo a disposizione dal Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Bari o in uno dei punti di ascolto dell’associazione, a Bari, Ruvo e Casamassima.

“Siamo con le donne che dovessero essere vittime di violenza di genere nel Palazzo di Giustizia – dichiara il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì – affinché denuncino, anche in forma anonima, ogni tipo di prevaricazione. Col nostro Comitato Pari Opportunità non faremo mancare loro il nostro sostegno”.

