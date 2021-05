“Chiediamo l’immediato intervento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a seguito delle tante segnalazioni riguardo la disastrosa organizzazione presso l’hub vaccinale di Corato. Non possiamo permettere che un luogo dedicato ai vaccini possa trasformarsi in un contenitore di tensioni e timori. Occorre intervenire a difesa e tutela di tutti i cittadini di Corato che si recano presso l’hub nutrendo la speranza di ritornare a vivere liberamente ma che non si possono trovare a vivere una situazione caotica e di insostenibile tensione”. Lo dichiarano in una nota Anna Rita Tateo, deputata barese della Lega, insieme ai Consiglieri regionali della Lega.

