Il 2021 si apre con diversi titoli di successo per le console di corrente e nuova generazione. Scopriamo quali sono quelli che stanno riuscendo a riscuotere un grande successo e perché.

Spiderman Miles Morales. Questo gioco ha permesso agli amanti della Marvel e ai possessori di console di poter vestire i panni del nuovo Uomo Ragno, ovvero l’afroamericano Miles Morales, nipote del noto ladro Prowler.

Sviluppato esclusivamente per le console di casa Sony, il nuovo Uomo Ragno si diverte a volare con la sua ragnatela in una New York viva, dove ogni abitante svolge la sua parte e interagisce con il resto dei personaggi, come se si trattasse di una vera e propria città reale. Ovviamente, oltre alla grafica studiata appositamente per PS5 e che riesce a dare il massimo anche sulla PS4, in questo gioco non mancano assolutamente i combattimenti e i quick time event, che metteranno a dura prova i giocatori. Inoltre tanti boss, noti e meno, sono pronti a mandare in tilt l’intera città.

Fifa 21. Nella lista dei giochi che stanno riuscendo a contraddistinguersi in questo 2021 non poteva di certo mancare il titolo sportivo per eccellenza, ovvero Fifa 21. Tante modalità e soprattutto un realismo sempre presente durante la costruzione e organizzazione delle diverse fasi di gioco. Finalmente il centrocampo diventa il vero campo di battaglia, la sfera diviene lenta sui campi innevati o bagnati e i contrasti sono sempre più realistici. Migliorata ulteriormente anche l’intelligenza artificiale, che finalmente darà del filo da torcere anche ai giocatori esperti della serie. Nessun difensore che rimane immobile o attaccanti indecisi sul da farsi: tutte le emozioni che si possono sentire durante una vera partita di calcio vengono riproposte su console, dando agli appassionati un valido motivo per stare a casa.

Call of Duty: Black Ops Cold War. Dopo le critiche ricevute per alcuni errori grossolani compiuti con i capitoli precedenti, torna la serie di Call of Duty con Black Ops Cold War. L’ambientazione è quella della Guerra Fredda ma stavolta il team di sviluppo ha deciso di focalizzarsi principalmente sulla modalità single player, senza trascurare la componente online spesso apprezzata maggiormente. Finalmente i giocatori potranno mettersi alla prova con un’IA tattica che studia tutte le differenti mosse adottate dal giocatore, mettendo a dura prova i suoi riflessi e la capacità nell’elaborare una strategia per non essere eliminato dai vari nemici.

