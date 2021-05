Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro ritenuto provento di attività illecita. Destinatario del provvedimento della Guardia di Finanza è un imprenditore di Altamura, denunciato per il reato di truffa aggravata.

L’uomo, gestore di un’attività postale e di corriere di tipo privato nello stesso comune, avrebbe abusato, secondo quanto emerso dalle indagini, dei doveri e dei poteri derivanti dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio per incassare denaro illecitamente: l’imprenditore induceva infatti in errore gli utenti della sua attività, facendo loro credere volontariamente di essere autorizzato alla gestione e al pagamento delle imposte e delle utenze domestiche. In questo modo, ritirava il denaro e i modelli di pagamento (modelli F24 e bollettini postali) senza provvedere al successivo versamento, consegnando agli ignari contribuenti/debitori false attestazioni recanti i timbri contraffatti dell’Agenzia delle Entrate e/o di altri Agenti autorizzati alla riscossione (banche e Poste Italiane S.p.a.).

A seguito di tale condotta, alle persone truffate sono stati recapitati, a distanza di qualche anno, avvisi di accertamento emessi dal Comune di Altamura per mancati pagamenti dell’I.M.U. e varie ingiunzioni di pagamento e, in un caso, è stata anche sospesa l’erogazione dell’energia elettrica e del gas. Sulla scorta delle denunce presentate alla Compagnia della Guardia di Finanza di Altamura, la Procura di Bari ha delegato il reparto a svolgere mirate indagini che hanno permesso di accertare una truffa ai danni di 13 persone, alle quali l’uomo aveva sottratto in maniera fraudolenta oltre 25mila euro.

L’imprenditore è stato, pertanto, deferito per truffa aggravata e falsità materiale all’Autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti un decreto di perquisizione e un decreto di sequestro del denaro derivanti dall’illecita condotta. Tale attività di servizio testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza di Bari volto al contrasto dei reati contro il patrimonio, a tutela dei cittadini e degli imprenditori che operano nella legalità.

