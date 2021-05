Era ricercata da circa 5 anni, dopo aver ricevuto un ordine di carcerazione per espiare la pena di oltre 1 anno di reclusione per vari reati di furto messi a segno nel 2016 a Roma. Ieri, però, la donna è stata individuata a Bari, dove è stata fermata arrestata.

Si tratta di una cittadina 30enne di origini rumene che, nella prima serata di ieri è stata trovata a bordo di un’auto di grossa cilindrata fermata ad un posto di blocco di polizia in via Bruno Buozzi, in zona Stanic. Insieme a lei, altre tre persone, tutte con numerosi precedenti penali a carico. La donna è stata accompagnata presso gli uffici di Polizia per le incombenze di rito, per poi essere condotta presso la Casa circondariale di Trani.

Ieri mattina, invece, in piazza Umberto, i poliziotti impegnati con i militari dell’Esercito italiano nel servizio straordinario “Strade sicure” hanno fermato e controllato una persona che si aggirava con fare sospetto. L’uomo, che è risultato essere un cittadino gambiano 22enne, dopo un primo tentativo di fuga, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 involucri di eroina per un peso di circa 3 grammi. Il giovane, già segnalato per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico ufficiale e messo poi a disposizione dell’ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

