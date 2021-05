Lutto nei vicoli di Bari Vecchia per la scomparsa di Giuseppe Cozzi, titolare della storica pasticceria Annamaria, situata in strada del Carmine.

Un’attività che ha segnato un’epoca per il borgo antico di Bari, che oggi piange il suo proprietario, da tutti conosciuto come “Peppino” e che, nel 2004, era stato anche insignito del premio Nicolino D’Oro da parte del Circolo Acli Dalfino. E proprio dallo stesso presidente del Circolo, Michele Fanelli, oggi lo ricorda come colui che “ha addolcito il cuore e la bocca dei cittadini e ha contribuito a donare dolcezza e gusto nei momenti molto amari che ha vissuto la città”.

