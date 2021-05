La nuova facciata della stazione centrale in via Capruzzi, a Bari, sarà inaugurata entro l’estate. E parallelamente avanzano una serie di micro interventi per migliorare l’accoglienza dei viaggiatori. Oltre al rifacimento dell’asfalto, l’illuminazione led e l’imminente attivazione dei semafori in corrispondenza dell’attraversamento pedonale a poca distanza dal sottopasso giallo, questa mattina sono iniziati dei lavori in largo Sorrentino.

Sono state installati i primi stalli per delimitare uno spazio riservato alle biciclette, e in questo modo i pendolari potranno anche lasciare momentaneamente il proprio mezzo a due ruote e prendere il treno. Le rastrelliere di acciaio consentono di mettere in sicurezza la bici con una catena, un deterrente che purtroppo molto spesso non limita i furti in città. Oltre alla luminosità di sera sarà fondamentale la videosorveglianza.

Oltre al rifacimento e ammodernamento dei tre sottopassi, è ormai pronta la palazzina costruita in vetro e acciaio su circa 140 metri lungo via Capruzzi. Al piano terra sono già previsti due locali pronti ad aprire i battenti: una caffetteria del brand “C House Coffe” e un bistrot di una realtà locale che non è stato finora annunciato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.