Almeno 8 ristoratori baresi che non dispongono di spazi esterni hanno aderito all’apertura del Comune sui parklet: le pedane rimovibili sui cui si possono posizionare tavolini e sedie per garantire la ripartenza e il distanziamento dei clienti in zona gialla, anche di sera. Lo scatto d’anteprima arriva dal centro cittadino.

L’occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta cicli e motocicli, sosta a pagamento, aree carico e scarico merci. In caso di richiesta di occupazione su aree di sosta riservate a persone diversamente abili, la stessa sarà consentita solo qualora sia possibile individuare nelle immediate vicinanze analoghe aree da destinare alla sosta di persone diversamente abili. Potranno occupare nelle zone di rilevanza urbanistica un posto auto, due nelle zone non di rilevanza urbanistica.

utti gli arredi devono avere caratteristiche tecniche tali da consentire: la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implichino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone; la protezione degli occupanti mediante recinzioni perimetrali atte a contenere gli effetti di un urto accidentale da parte di veicoli. La struttura di calpestio della pedana deve essere costruita preferibilmente con materiali “a secco” ovvero prefabbricati e montabili e smontabili in situ senza necessità di essere demoliti dopo la rimozione. Lo smontaggio della struttura dovrà essere eseguibile in tempi non superiore alle 4 ore in relazione a esigenze urgenti dell’amministrazione relative a interventi di manutenzione o pubblica sicurezza.

Non sono mancate le perplessità in merito ai costi, soprattutto visto il periodo appena trascorso. Una di queste pedane ha un costo minimo di 2mila euro, una spesa esagerata secondo alcuni esercenti. Tra le altre problematiche sottolineate dagli esercenti va considerata anche che la possibilità di sistemarle è legata alla situazione emergenziale e non sarà a tempo “indeterminato”.

