Il nuovo Bike Park di Bari sarà inaugurato sabato 22 maggio alle 10 all’interno dell’arte della scuola di ciclismo “Franco Bellarini”, nel quartiere San Paolo della città.

Lo spazio è stato realizzato all’interno del più ampio progetto “Accademia della bici”, finanziato con il bando Urbis del Comune di Bari, cofinanziato dall’Unione Europea e realizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica Scuola di ciclismo Franco Ballerini. Quest’ultima opera da tempo sul territorio cittadino, in particolare nel quartiere San Paolo di Bari, per portare avanti progetti che hanno come finalità l’organizzazione, la tutela e la promozione del ciclismo in tutte le sue declinazioni, agonistiche, ricreative e educative.

Il Bike Park è una nuova area ludico-ricreativa composta da un percorso ad ostacoli di diverso livello, volti al miglioramento delle proprie abilità in mountain bike. Lo spazio è destinato all’utilizzo sia da parte di principianti che di esperti, in quanto è formata da strutture differenti per difficoltà e pensate per diverse fasce di età.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.