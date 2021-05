Pochi giorni fa la cartolina da incubo per i primi croceristi giunti a Bari dopo la lunga pausa Covid. Mentre i visitatori, soprattutto stranieri, osservano le bellezze della città vecchia un topo di grosse dimensioni è sbucato da alcuni tombini in prossimità della cattedrale, in piazza Odegitria tra l’incredulità di alcuni e il fuggi fuggi generale.

Una scena che non è finita nel dimenticatoio, ma anzi è diventata un campanello d’allarme che Michele Fanelli, presidente dello storico circolo Acli Dalfino, ha voluto segnalare ai politici e agli amministratori cittadini. “Ho avuto paura anche io – ci confida Fanelli – in questo punto servono con urgenza degli interventi di pulizia e manutenzione. Non so cosa sta succedendo nelle fogne ma qui la situazione è fuori controllo”.

Il Comune ha già annunciato una serie di prescrizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione delle blatte, e conseguentemente anche dei ratti. In collaborazione con l’Acquedotto Pugliese, che sta provvedendo ad assicurare la deblattizzazione nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali.

Ma nel cronoprogramma proprio il luogo più frequentato dai visitatori sarà oggetto di manutenzione solo a inizio agosto, esattamente dal 3 agosto all’8 agosto (in basso il calendario completo). “Perché anche a Bari vecchia non vengono a segnare tutte le caditoie stradali con la vernice bianca? Siamo stati dimenticati, non ci sono nemmeno le griglie per evitare la risalita di animali indesiderati”. In attesa di una possibile revisione del programma, l’Aqp garantisce interventi mirati aggiuntivi se richiesti dai cittadini tramite il numero verde.

Fesca – San Cataldo – COMPLETATO

San Paolo – COMPLETATO

San Paolo – COMPLETATO

Santo Spirito – San Pio – COMPLETATO

Palese – COMPLETATO

Torre a Mare 24/05 – 27/05

San Giorgio 28/05 – 30/05

Sant’ Anna 31/05 – 02/06

Carbonara 03/06 – 14/06

Ceglie 15/06 – 18/06

Loseto 19/06 – 23/06

Zona Industriale 24/06 – 27/06

Stanic_Santa Caterina_Picone 28/06 – 02/07

Japigia 03/07 – 06/07

Madonella – Japigia 07/07 – 16/07

Libertà-Murat 17/07 – 26/07

Murat 27/07 – 02/08

Città vecchia 03/08 – 06/08

Picone-Poggiofranco 07/08 – 12/08

Poggiofranco – Carrassi 13/08 – 19/08

Carrassi – San Pasquale 20/08 – 26/08

San Pasquale – Carrassi 27/08 – 31/08

