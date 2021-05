Su iniziativa della fondazione Giovanni Falcone, sulla facciata di Palazzo di Città è stato esposto un lenzuolo bianco su cui sono raffigurati i volti dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questa mattina è stato il sindaco Antonio Decaro a ricevere i militari dell’Arma dei Carabinieri per la consegna del lenzuolo – realizzato da “VentiCaratteruzzi” – che resterà esposto fino al prossimo 19 luglio, anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

A pochi giorni dal ventinovesimo anniversario della stragi di Capaci, l’iniziativa rientra tra quelle promosse dalla fondazione antimafia per ricordare l’assassinio di Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la richiesta della fondazione Giovanni Falcone – ha commentato Antonio Decaro – La città di Bari esporrà il lenzuolo con grande orgoglio a testimonianza del nostro costante impegno in favore della legalità e sul contrasto alle mafie. La città di Bari non dimentica i valori, i principi e l’esempio che, persone come i giudici Falcone e Borsellino, ci hanno insegnato”.

Domenica 23 maggio anche l’amministrazione comunale ricorderà il tragico evento con una serie di appuntamenti istituzionali, che saranno organizzati nel rigoroso rispetto della normativa anti-covid.

