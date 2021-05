È stato sorpreso poco dopo la mezzanotte di ieri, in una traversa di via Sidney Sonnino, a Bari, mentre faceva esplodere una batteria di fuochi pirotecnici proprio sotto i palazzi. Raggiunto dai carabinieri della stazione di Bari, l’uomo, un 38enne incensurato, ha riferito di averlo fatto per festeggiare il compleanno del nipote, residente proprio in uno dei palazzi della via.

Un festeggiamento che gli è costato, però, una denuncia penale e la sanzione amministrativa di 400euro, per la violazione della normativa anti Covid19. Il tutto, infatti, avveniva in piena violazione del coprifuoco.

