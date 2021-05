Per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2020-2021, il Bari dovrà fronteggiare la Feralpisalò, squadra del Girone B che ha passato il turno pareggiando contro la Virtus Verona. È appena terminato, infatti, il sorteggio per gli accoppiamenti per il primo turno, a cui ha avuto accesso la squadra biancorossa dopo la vittoria contro il Foggia durante il derby del secondo turno playoff del girone.

Partita di andata domenica 23 maggio fuori casa, allo stadio Lino Turina di Salò, mentre il match di ritorno sarà disputato nello stadio San Nicola di Bari solo tre giorni più tardi, mercoledì 26 maggio.

