Sono state aperte oggi alle 14.00 le prenotazioni dei vaccini anti Covid per i pugliesi nati dal 1978 al 1981 e non sono mancati disagi: attese di oltre due ore e le asl di Lecce e Foggia in tilt. Numerosi gli utenti che alla fine si sono rivolti alle farmacie per prenotare il vaccino.

Da domani sabato 22 maggio alle ore 14.00 partirà il servizio di prenotazione sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it per le persone con meno di 60 anni con patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Il servizio sarà attivo per aiutare a completare la vaccinazione di questa categoria, già iniziata. Si può così attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o accedere al servizio di prenotazione su La Puglia ti vaccina.

La tabella delle patologie è pubblicata sul sito https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/persone-con-patologie-meno-60-anni

