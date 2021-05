“Non sempre le favole hanno un lieto fine”. Inizia così il post di addio la ludoteca – pizzeria Play Planet in via Napoli, per anni punto di riferimento per migliaia di famiglie, grazie agli spazi per i giochi e alla pizzeria – hamburgheria.

“Visto che stanno arrivando richieste di informazioni circa la riapertura comunichiamo ufficialmente che Play Planet Bari chiude definitivamente – continuano i proprietari – Abbiamo lottato con tutte le forze perché ciò non accadesse ma purtroppo il Covid è stato più forte anche dei nostri Supereroi e Principesse che durante il lockdown ci avevano dato una mano per salvare Play Planet e portare un po’ di gioia a tanti bambini. Resta la convinzione che in un Paese dove esiste il problema del calo delle nascite, di misure a favore e ambienti dedicati ai bambini e alle loro famiglie, Play Planet era un punto di riferimento e senza falsa modestia un luogo senza eguali a Bari essendo l’unico vero Family Entertainment Center, tutte particolarità che, credendo ancora nella riapertura, avevamo cercato di rappresentare nel nuovo sito web www.playplanetbaripotenza.it dove, se vi farà piacere, potrete trovare con un po’ di nostalgia parecchi scatti di bei momenti trascorsi con i vostri bimbi”. (foto facebook)

