Sono passati sei mesi da quando in un appartamento delle case popolari di Madonnella si è rotta la colonna montante. Da quel giorno, nonostante le segnalazioni all’Arca, nessuno è intervenuto e sono cominciate le infiltrazioni. La denuncia è stata pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Oggi venerdì 22 maggio son passati quasi sei mesi (7 dicembre 2020 colonna montante rotta) e con tanta rabbia vi mostro le conseguenze che sta facendo l’infiltrazione di liquami e pipì che sta danneggiando anche il muro che sta in cucina causando anche il corto della cappa che ahimé abbiamo tolto per non averla in testa – si legge nella denuncia – abbiamo anche scoperto che oltre a zanzare, ragni, blatte strani insetti, ora ci sono pure le formiche, io dico solo, cos’altro dobbiamo aspettare che crolli il palazzo?”

