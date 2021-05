Sono Ezio Bosso e Rino Gaetano, i volti dei nuovi francobolli di Poste italiane. Inseriti nella serie periodica delle ‘‘eccellenze dello spettacolo’ e validi per la posta ordinaria, sono stati emessi oggi per ricordare i due musicisti italiani, entrambi scomparsi prematuramente. Nel francobollo di Bosso, il musicista impugna la bacchetta di direttore d’orchestra, mentre sullo sfondo compare uno spartito musicale della Symphony No. 1 ‘Oceans’ composta nel 2008. Nel francobollo per Gaetano, il ritratto presenta lo sfondo di un cielo a ricordare una delle sue canzoni più conosciute (‘Ma il cielo è sempre più blu’). Gli annulli speciali ‘‘primo giorno di emissione’ vengono oggi impressi a Roma, Crotone e Torino.

