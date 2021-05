In un video è stato immortalato il momento del furto di un’auto a Terlizzi, oggi verso le 14. Il video è diventato subito virale ma ha suscitato anche indignazione. “In tanti – ci scrive Giuseppe De Nicolo, residente – oggi hanno potuto osservare con rabbia e disprezzo il video, diventato virale, del furto di un’Audi Q8, spinta da una Fiat Tipo. A me ciò che più indigna è l’indifferenza di chi ha visto, passandogli anche vicino, e non si è degnato nemmeno di chiamare il 112 o il 113”.

