Tragedia questo pomeriggio a Bari. Un’anziana di 80 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in corso Cavour, ad angolo con via Carulli. Non rispondeva al telefono e i familiari si sono allarmati: i vigili del fuoco hanno sfondato la porta e hanno trovato l’anziana senza vita. Sul posto anche la polizia. Non si conoscono al momento le cause del decesso.

