Torna l’attesa Red Bull Cliff Diving World Series, con campioni da record come Rhiannan Iffland e Gary Hunt: la competizione internazionale di tuffi competitivi farà tappa ancora una volta in Puglia, con l’appuntamento di Polignano a Mare (Bari), in programma il 26 settembre prossimo (quinta delle sei sfide in calendario).

L’evento nella cittadina arroccata sulla costa pugliese, nelle edizioni pre-Covid ha attirato oltre cinquantamila spettatori (alcune centinaia presenti sulle barche antistanti lo spazio gara): si svolge con tuffi da un trampolino al quale si accede direttamente da una casa privata che si affaccia sulla Lama monachile.

Nella tappa italiana si esalta sempre Alessandro De Rose, “il solo e unico grande high diver italiano”, scrivono gli organizzatori della manifestazione sportiva, “che proprio qui nel 2017 si aggiudicò la sua prima vittoria e dove ogni anno viene accolto dal calore e dall’affetto dei suoi abitanti”.

(ANSA).

