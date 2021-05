“Il sapore della libertà a Bari ha il gusto del mare, del sole, di una passeggiata, di gente che fa sport in spiaggia, di famiglie che piano piano provano a vivere la città”. Passeggiata in spiaggia per il sindaco Antonio Decaro che ha poi pubblicato questa mattina un post su Facebook.

“Tra qualche minuto il brusio del passeggio per strada sarà sostituito dal tintinnio delle stoviglie delle tavole apparecchiate sui balconi o fuori dei ristoranti che stanno lentamente ripartendo – continua – A Bari sta tornando la bella stagione. La voglia di vivere è tanta, così come tanta deve essere la nostra attenzione. Per non dover più rinunciare a tutto questo. Per non dimenticare quello che è stato. Dobbiamo prenderci cura di questo nuovo tempo e apprezzarlo fino in fondo”.