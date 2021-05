Per cause in corso di accertamento un motociclista di 36 anni ha perso la vita questo pomeriggio sulla tangenziale. L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione nord, allo svincolo per via Nazionale a Palese. Sul posto la stradale. La tangenziale è stata chiusa con deviazione obbligatoria all’uscita B di via Napoli. Mentre per chi arriva da Sud si consiglia percorso alternativo con uscita al San Paolo e procedere quindi verso l’aeroporto per riprendere poi la statale 16. Pare che non siano stati coinvolti altri mezzi. Indagini in corso. La tangenziale è stata riaperta al traffico alle 19.

