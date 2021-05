Tornano i pellegrini russi in Basilica. Oggi secondo il calendario Giuliano – ortodosso si festeggia San Nicola e decine sono stati i pellegrini che si sono presentati in Basilica per omaggiare il patrono della città di Bari. Sono infatti arrivate piccole delegazioni istituzionali da Mosca che si sono unite alla comunità ortodossa locale per la celebrazione dei due momenti principali dedicati al Santo: la veglia ieri, 21 maggio, alle ore 17.00 presso la Chiesa Russa di Bari e il giorno 22 la Solenne funzione ortodossa all’interno della Basilica di San Nicola, con inizio alle ore 08.00.

“Un Santo che unisce – commenta Rocky Malatesta, presidente del Cesvir – Che fa condividere nella gioia momenti di riflessione spirituale. Che fa riabbracciare amicizie lontane da tempo, al calore della profondità dei canti ortodossi”. (foto Malatesta – Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.