È rimasto coinvolto in un incidente stradale con un autobus di linea, in via Napoli, a Bari e ha tentato la fuga a bordo della sua auto. Protagonista della vicenda un giovane barese incensurato di 23 anni, che è stato fermato, poco dopo, dai poliziotti della Squadra volante.

Sottoposto a controllo, il ragazzo ha anche opposto resistenza ed inveito contro gli agenti che stavano effettuando gli accertamenti del caso. Dopo essere stato foto-segnalato, è stato indagato in stato di libertà per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.