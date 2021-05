È un esemplare di medie dimensioni quello notato e filmato, ieri sera, nel quartiere San Paolo di Bari, da un residente della zona. Il video è stato girato in via Giovanni Candura, nei pressi della sede del Municipio 3 di Bari, intorno alle 20 di ieri sera.

“Il ritorno del cinghiale! – scrive l’autore del video in un post pubblicato sul suo profilo Facebook – Tra la sporcizia dell’essere umano”, conclude. E, in effetti, il filmato di più di 30 secondi immortala da vicino l’animale che si aggira in un’area incolta di campagna, mentre fruga con il muso tra i rifiuti abbandonati dai cittadini meno rispettosi, cercando qualcosa da mangiare.

(Foto e video:Facebook Nicola Ottomano)

