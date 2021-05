Avevano commesso furti seriali, in danno ai viaggiatori della stazione di Barletta e, in particolar modo, di quelli che si accingevano a salire a bordo di treni a lunga percorrenza. I tre, però, noti borseggiatori operanti da anni nei pressi della ferrovia, sono stati arrestati alle prime luci dell’alba di questa mattina, colti in flagranza di reato mentre tentavano di sfilare il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni di un ignaro viaggiatore. Quest’ultimo si trovava sui binari e stava proprio per salire a bordo del Frecciargento Lecce-Roma.

L’intervento della Polizia ferroviaria è scattato questa mattina a seguito di mirate indagini che erano scaturite dalle numerose denunce giunte nelle scorse settimane. I 3 uomini, pluripregiudicati baresi, sono stati fermati e tratti in arresto per tentato furto aggravato, in concorso tra loro e sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.