Sul sito lapugliativaccina.regione.puglia.it è presente da oggi una sezione per le manifestazioni di interesse per la vaccinazione dedicata a tutte quelle persone che secondo il piano vaccinale già possono riceverla ma non sono riusciti a prenotarsi sinora tramite i canali dedicati. Compilando correttamente il modulo i cittadini saranno ricontattati dalle ASL. La sezione riguarda le seguenti categorie: cittadini italiani temporaneamente presenti in Puglia per motivate esigenze (lavoro, assistenza a familiare, altro motivo) ma non iscritti alla ASL; persone con comorbidità e malattia rare con età 16-59 anni, che non riescono a prenotare con il canale dedicato; Donne in gravidanza o allattamento; Operatori sanitario che non hanno aderito precedentemente; Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) / Europei Non Iscritti (ENI), dipendenti delle Istituzioni dell’Unione Europea e i relativi famigliari a carico e il personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale; gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico che vivono sul territorio nazionale; il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale.

